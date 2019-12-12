Посла США вызвали в МИД Турции
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с принятием в американском Сенате резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи, пишут турецкие СМИ.
Сообщается, что МИД Турции выразил протест в связи с принятием резолюции.
Отметим, что ранее Саттерфилд был вызван в МИД Турции в связи с принятием в Палате представителей США проекта резолюции по поводу т.н. "геноцида армян".
Напомним, что в четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.