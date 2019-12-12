АФФА отстранила от футбола 28 человек

Дисциплинарный комитет АФФА на основе расследования, проведенного специальной комиссией по договорным матчам и экспертами, приняла решение отстранить от какой-либо футбольной деятельности 28 представителей клубов Первого дивизиона и Региональной лиги.

Ряд матчей вызвал подозрения, в связи с чем было проведено расследование, а также была принята во внимание информация, поступившая в АФФА из УЕФА.

Было выявлено, что нижеследующие футболисты и функционеры клубов Первого дивизиона и Региональной лиги участвовали в манипуляциях результатами игр:

«Туран Товуз» - футболисты Сенан Годжаев, Мисир Рустамов, Эмин Багиров, Илькин Садыхов, Руфат Мамедов, Эльтай Тагиев, Шахин Гулузаде;

«Агсу» - исполнительный директор Рашад Керимов, тренер вратарей Кенан Байрамов, сотрудник клуба Анвер Гаджиев, а также футболисты Рамиль Алиев, Вусал Ибрагимов, Галиб Амрахов, Эльчин Алиев, Магомед Алиев, Шамо Гасанов, Руслан Мирзалиев, Орхан Гулиев, Фаррух Рагимов, Эльчин Гашимов, Малик Бабаев, Рамиль Керимов, Вусал Мустафаев, Кенан Мамедов;

«Зиря-2» - футболист Сабухи Алиев;

«Угур» - футболист Джамшид Магеррамов;

«Агсу Сити» - футболист Тугай Алгусейнли;

«Альянс» - футболист Джамиль Рагимли.

Отметим, что Джамшид Магеррамов является бывшим игроком национальной команды Азербайджана. Вчера в ряде СМИ прошла информация, что Магеррамов задержан полицией.

Сообщается, что правоохранительные органы также проводят расследование, и в ближайшее время список дисквалифицированных может пополниться. При этом у каждого отстраненного от футбола лица есть возможность подать протест в Апелляционный арбитражный трибунал.