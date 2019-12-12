Забери купленный товар бесплатно, бросив шеш-гоша!

Бесплатный iPhone, бесплатный телевизор, бесплатная мебель – это звучит как нечто нереальное? Уже НЕТ… Kontakt Home , прославившийся в прошлые годы своей кампанией “ШЕШ-ГОША”, в преддверии этого нового года снова дает шанс своим покупателям приобрести товары БЕСПЛАТНО! КАК?

Условия, как всегда, очень просты. С 13 декабря по 13 января купите любой товар в магазинах Kontakt Home и прямо на месте бросьте игральные кости. Если выпадет пара шестерок, забирайте все БЕСПЛАТНО. Но не обязательно, чтобы выпали две шестерки. Если выпадут другие пары, то за каждую из них вы получите соответствующую скидку: две единицы – 10%; две двойки – 20%; две тройки – 30%, 2 четверки – 40%; 2 пятерки – 50%. Например, стоимость холодильника модели HOFFMANN NF-170S составляет 1000 манатов, а при покупке наличными вы получаете скидку в 200 манатов, то есть этот товар обойдется вам в 800 манатов.

Заплатив 800 манатов за товар, вам предлагается игра в кости. Если выпадет пара единиц вы получаете, скидку в 10%, что для данного товара составляет 80 манатов, выпавшая пара двоек указывает на скидку в 20% - в этом случае 160 манатов, пара троек – 30%, то есть 240 манатов, пара четверок – 40% - 320 манатов, две пятерки – 50%, это значит, что вам вернут половину стоимости данного товара. И наконец, если выпадет пара шестерок, вам вернут ваши 800 манатов, то есть вы получаете товар совершенно БЕСПЛАТНО.

Еще одна хорошая новость в том, что скидка кампании «ШЕШ ГОША» является дополнительной. То есть даже те, кому не повезло в игре в кости, смогут купить все товары со скидкой до 50%, в случае же получения скидки от «ШЕШ ГОША», она будет прибавлена к уже имеющейся у Вас изначальной скидке.

ЕЩЕ ОДНА КАМПАНИЯ “В РАССРОЧКУ НА 24 МЕСЯЦА”

В честь Нового Года в Kontakt Home также активна кампания, по условиям которой вы можете приобрести товары в рассрочку БЕЗ первоначального взноса и БЕЗ процентов. В этот период все телефоны можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры и бытовую технику на 24 месяца, а всю мебель и текстиль — БЕЗ процентов и БЕЗ первоначального взноса на целых 24 месяца.

Чтобы испытать свое везение и встретить Новый Год с прибылью, приходите с 13 декабря по 13 января в магазины Kontakt Home! Купите товар, бросьте пару шестерок и заберите его бесплатно. Или купите любой товар в рассрочку.