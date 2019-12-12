Погранслужба подтвердила информацию фотокорреспондента haqqin.az: Враг под контролем!

На совещании было отмечено, что согласно поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, на полученных боевых постах на линии соприкосновения проделаны широкомасштабные работы.

В Государственной пограничной службе прошло совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2019 году. На совещании принимал участие и помощник президента, заведующий отделом по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпограслужбы.

Также приступила к служебно-боевой деятельности отдельная пограндивизия "Газах" Пограничных войск.

За отчетный период в данном направлении построены три новые воинские части, на ведущих к погранично-боевым пунктам, и между ними на промежутке 38,7 км насыпаны защитные валы и на 92 км проложены дороги. Сданные в эксплуатацию военные объекты снабжены современной системой отопления, генераторами и солнечными батареями, в погранично-боевые пункты проведены линии промышленного электричества, газа и воды.

На совещании отметили, что в марте и июне-июле были своевременно обнаружены попытки врага продвинуть свои позиции в направлении горы Бабакар Газахского района вглубь Азербайджана, в результате превентивных мер было достигнуто продвижение пограничных боевых пунктов на 1,5-1,7 км вперед, в результате чего на прилегающей территории взяты под полный контроль газовая линия, ведущая из Грузии в Армению, и газокомпрессорная станция.

Напомним, что еще в августе этого года азербайджанские погранвойска заняли новые позиции на линии соприкосновения войск в Газахском районе. Новые позиции позволили контролировать территорию, по которой проходит газопровод Грузия – Армения. Однако затем замминистра обороны Армении Габриэль Балаян заявил журналистам, что армянской стороне удалось вернуть контроль над газопроводом.

На прошлой неделе фотокорреспонденту haqqin.az удалось выехать на передовую и сделать несколько фотографий с боевых постов погранвойск Азербайджана. Полученные фотографии полностью опровергли заявления армянской стороны и доказали, что газопровод Армения-Грузия находится в зоне огневого поражения азербайджанских погранвойск.