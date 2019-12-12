Мурад Самедов 18:05

Реформам в железнодорожной сфере правительство Азербайджана уделяет особое внимание. Это в очередной раз подтвердили последние выступления президента Ильхама Алиева. Глава государства во второй раз за последние несколько недель поднял тему развития железнодорожного сектора. И, по всей видимости, президент доволен происходящими на этом виде транспорта положительными переменами. Выступая на открытии после реконструкции линии Сабунчи - Пиршаги, Ильхам Алиев, в частности, отметил и заслуги председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавида Гурбанова.

«В области благоустройства, строительства железных дорог, усовершенствования железнодорожных услуг в последние годы, особенно после назначения мною на эту должность Джавида Гурбанова, есть большие подвижки», - сказал Ильхам Алиев. Напомним, что масштабные реформы в железнодорожной сфере были начаты правительством в 2015 году. Тогда «Азербайджанские железные дороги» были отделены от Министерства транспорта и превращены в отдельную структуру, которую и возглавил Джавид Гурбанов. Железные дороги, которые не обновляли десятилетиями Надо сказать, что в наследство от советского прошлого Азербайджану досталась железнодорожная система общей протяженностью всего в 2955 километров. Основная проблема заключалась в том, что железные дороги страны в первые годы обретения Азербайджаном независимости практически не развивались. Не говоря уже о том, что и в советское время вся структура десятилетиями не обновлялась. В дальнейшем, хотя и была осуществлена Госпрограмма по развитию железнодорожного транспорта на 2010-2014 гг, все предпринятое носило больше косметический характер и было направлено, скорее, на поддержание работоспособности железной дороги, нежели на ее развитие. Но руководство страны понимало, что такая важная сфера, как железнодорожный транспорт, уже настоятельно требует серьезных преобразований, которые откладывать уже нельзя.

По сути, новым руководителям АЖД и, в частности, возглавившему это хозяйство Джавиду Гурбанову пришлось выступать в качестве кризис-менеджеров. Однако за относительно короткий промежуток времени им удалось значительно обновить железнодорожный парк и инфраструктуру сферы. Были построены новые железнодорожные пути и впервые в Азербайджане появились скоростные железнодорожные маршруты в Сумгаит и Гянджу. Одним из основных достижений за прошедший период, безусловно, является запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и параллельная работа по организации транзита по международным транспортным коридорам. Обо всех этих новациях и говорил президент Ильхам Алиев, принимая 13 ноября председателя «Азербайджанских железных дорог» Джавида Гурбанова. Знаменательную для ЗАО встречу можно охарактеризовать и как подведение первых результатов масштабных реформ в железнодорожной сфере. Первым делом скорость и пассажиры Одним из основных успехов «Азербайджанских железных дорог» за последние годы является реализация совершенно новой для страны и в целом региона концепции скоростных железнодорожных пассажироперевозок. На встрече с Джавидом Гурбановым президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение функционированием скоростных маршрутов Баку-Сумгаит и Баку-Гянджа и поинтересовался сроками сдачи в эксплуатацию маршрута Баку-Габала и в целом Бакинской кольцевой железной дороги. Была также отмечена необходимость прокладки железнодорожных путей и в другие курортные зоны страны – Гусарский и Лянкяранский районы. Реформы в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» особенно четко можно проследить именно по пассажироперевозкам. Возможно, рядовому обывателю не всегда понятны технические стороны этапов модернизации железных дорог и подключения к крупным транспортным коридорам, в которых Азербайджан выступает в качестве страны-транзитера. А вот что касается новых скоростных направлений внутри страны и современных комфортных поездов, то это для населения самое наглядное подтверждение положительных перемен. Азербайджанским железнодорожникам в буквальном смысле удалось изменить всю философию пассажироперевозок по железной дороге, что обусловило активный рост пассажиропотока.

То, что население страны все больше предпочитает поездки по железной дороге передвижению иными видами транспорта, несомненно, связано с повышением комфорта и скорости поездов. Благодаря новой концепции развития, на смену составам, которые могли двигаться со скоростью лишь до 50 км/ч, были закуплены поезда, способные развивать скорость до 160 км/ч. Такие комфортабельные пассажирские составы сегодня курсируют по маршрутам Баку - Сумгаит и Баку - Гянджа, кардинально поменяв представление граждан о пассажироперевозках. Сегодня значительная часть сумгаитцев, работающих в Баку, даже не представляют свою жизнь без скоростного поезда в столицу. А ведь еще несколько лет назад они же скептически восприняли саму идею возрождения прежних «электричек», курсировавших когда-то по стране. Аналогичная ситуация наблюдалась и со скоростным поездом в Гянджу. Когда АЖД анонсировало запуск скоростного поезда в этом направлении, многие эксперты заявляли о нереальности этой идеи. Зачем нужны скоростные поезда, если на машине в ту же Гянджу можно доехать за 4-5 часов, говорили многие. Но время внесло свои коррективы, и теперь, собираясь в Гянджу, большинство первым делом планирует поездку на скоростном поезде. Железнодорожники решают проблему с нехваткой поездов Правда, тут нельзя не отметить и существующие проблемы и, в частности, забитость поездов Баку-Сумгаит-Баку в часы пик. Причина довольно проста – нехватка поездов и это признают и сами железнодорожники. Не так давно о нехватке поездов и вытекающих из этого проблемах, в частности, в передаче Hedef на АзТВ говорил и сам Джавид Гурбанов. Поэтому «Азербайджанские железные дороги» продолжают закупки новых поездов. Так на днях были закуплены еще два двухэтажных электропоезда у швейцарской компании Stadler Real Group марки KİSS. В новых поездах 371 сиденья. Из них 9 – места первого класса, 62 – бизнес класса, 300 - стандартные места.

Новые поезда, после завершения тестирования, будут работать в направлении Баку-Сумгаит и Баку-Пиршаги. Таким образом, число поездов, приобретенных «АЖД» у Stadler Real Group достигло девяти. Таким образом, железнодорожникам удастся частично решить проблему забитости поездов, вызванную ростом пассажиропотока. Вместе с тем работа по закупке новых поездов будет продолжена. Что касается скоростного поезда Баку-Гянджа, то тут проблема как ни странно связана со скоростью. Изначально поезд преодолевал путь из Баку в Гянджу за 4 часа 15 минут. После проведенных технических работ этот временной интервал удалось сократить до 3 часов 45 минут. Но остаются технические вопросы, которые мешают поездам разгоняться до больших скоростей и в частности это связано с проблемами безопасности. Дело в том, что железная дорога Баку-Гянджа не огорожена и поэтому, железнодорожники не могут увеличить скорость движения поездов в этом направлении, чтобы избежать возможную фатальность. Также в настоящее время завершаются работы на строящемся участке железной дороги Ляки - Габала, который позволит запустить скорые поезда между Баку и Габалой. Помимо этой железной дороги развитию туризма поспособствует и строительство железной дороги в Шахдаг, о которой говорил президент Ильхам Алиев. А с началом пассажироперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс-Анкара азербайджанцы получат возможность осуществлять международные поездки на современных комфортабельных поездах. Таким образом, Азербайджан символически прорубил свое окно в Европу. Скоро снова заработает бакинская электричка Другой стратегически важный проект азербайджанских железнодорожников, также отмеченный президентом Ильхамом Алиевым, - возрождение бакинской электрички. После завершения проекта по восстановлению работы электричек Баку-Сабунчи-Сумгаит и Абшеронской пригородной планируется наладить движение электропоездов по маршрутам Баку-Сумгаит-Баку, Баку-Ени Сураханы–Говсан-Баку, Баку-Ени Сураханы-Зиря- Баку, Баку-Маштага-Баглар-Баку, Баку-Аэропорт-Баку, Баку-Ахмедлы-Баку. До конца года откроются еще две станции: Горадил/Фатмаи и Новханы, после чего это кольцо полностью заработает.

Ожидается, что после реализации этого проекта, электричка станет серьезным конкурентом автобусов и автомобилей, что, между прочим, значительно сократит автомобильные пробки в столице. Несколько недель назад также состоялось торжественное открытие после реконструкции железнодорожной линии Сабунчи - Пиршаги, в котором принял участие президент Ильхам Алиев. Глава государства даже проехал на поезде от станции Пиршаги до станции Забрат-2, а затем, прибыв на Бакинский железнодорожный вокзал, поздравил железнодорожников с успешным задействованием нового маршрута. Помимо открытия новых железнодорожных направлений, АЖД осуществило колоссальную работу по обновлению железнодорожной инфраструктуры. Построены и строятся новые железнодорожные вокзалы и станции. Полностью отреставрированный и модернизированный железнодорожный вокзал в Баку теперь может с полным основанием называться главными воротами страны. Еще один важный фактор, упомянутый президентом Ильхамом Алиевым на встрече с Джавидом Гурбановым, – это развитие транзитного потенциала Азербайджана. Грузы пошли через Азербайджан «Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну. Я неоднократно говорил о том, что каждая страна для развития своего транспортного потенциала, в первую очередь, должна поддерживать добрые отношения с соседними странами, сегодня – это реальность. Только за последние несколько месяцев я встретился с руководителями четырех соседних стран – президентом России, президентом Турции, президентом Ирана и премьер-министром Грузии», - сказал президент Ильхам Алиев. Особо глава государства отметил транспортный коридор Север-Юг, подчеркнув, что в 2018 году объем грузов, перевезенных по этому коридору, вырос в 8 раз, а за 9 месяцев нынешнего года – еще на 70 процентов. Коснулся президент и возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, указав, что в минувшем году по ней было транспортировано около 300 тысяч тонн грузов.

Говорилось на встрече И.Алиева и Дж.Гурбанова и о том, что страна приступила к приему контейнерных поездов из Китая, поскольку стабильно задействован коридор Китай-Казахстан-Азербайджан-Европа. Кроме того, в последнее время перевозятся грузы в направлении Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Все это свидетельствует о том, что одно из ключевых направлений заявленных масштабных реформ в железнодорожной сфере - превращение Азербайджана в международный транспортный хаб для транзита как можно большего объема грузов через территорию страны, успешно реализуется. Собственно, основным источником доходов железнодорожников во всех странах мира являются коммерческие грузоперевозки, именно поэтому в последние годы предпринимаются особые усилия для присоединения Азербайджана к крупным транспортным коридорам. Одним из главных достижений страны в транспортной сфере в последний год, бесспорно, стало соединение железнодорожных систем Азербайджана и Ирана. Для этого был возведен железнодорожный мост Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) и проложен 8-километровый участок на подступах к азербайджано-иранской границе. Несмотря на сравнительно небольшой масштаб работ, за два десятка лет это сделано не было. Для полного запуска коридора «Север-Юг» иранской стороне остается достроить участок пути Казвин - Решт. Но даже и без этого перегона транспортный коридор работает, поскольку налажена переброска грузов по этому участку на автомобильном транспорте. По схожей схеме Азербайджан задействовал и коридор «Юг-Запад». Это направление представляет собой чрезвычайно протяженный маршрут: Индия – Иран – Азербайджан - Грузия - Черное море - Европа.