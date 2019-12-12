Ильхам Алиев сожалеет, что между Азербайджаном и Астраханью рост товарооборота был небольшой

На встрече глава азербайджанского государства выразил удовлетворение тем, что вскоре после своего назначения на должность губернатора Игорь Бабушкин посетил Азербайджан: «Это очень хороший знак, знак нашего партнерства, нашей дружбы. Астрахань и Баку связывает долгая история взаимодействия, партнерства, сотрудничества. Мы расположены на берегу Каспия, поэтому история наших отношений уходит в глубокие прошлые века. И я, когда посещал Астрахань, имел возможность ознакомиться с городом, в том числе мне была предоставлена информация об истории сотрудничества, которая на самом деле всегда была очень позитивной», - сказал президент.

По словам И.Алиева, в прошлом году в Астрахани был создан Азербайджанский деловой центр. Центр готов к открытию, что обусловит развитие деловых отношений на основе взаимной торговли.

Вместе с этим И.Алиев выразил сожаление, что за 9 месяцев между Азербайджаном и Астраханью рост товарооборота наблюдается не очень большой, хотя отмечается позитивная динамика.

Президент Азербайджана сказал, что между Азербайджаном и Астраханью имеется прямое авиасообщение: «Рассчитываем на то, что и наши туристы, и туристы из Астрахани будут больше посещать друг друга. В целом, растет количество российских туристов, которые посещают Азербайджан. Думаю, в этом году эта цифра будет близка к 1 миллиону человек. Так что это тоже хороший показатель сотрудничества, дружбы и того, что наши граждане чувствуют себя комфортно, когда посещают друг друга», - сказал И.Алиев.

По мнению президента, в целом год был очень успешным для российско-азербайджанских отношений, было очень много контактов на высоком уровне, на уровне министров, руководителей законодательной власти, бизнес-форумы, региональный форум, прошедший в Москве: «Поэтому мы заканчиваем год с хорошими результатами в политической сфере, значительным ростом товарооборота и смотрим на следующий год с большим оптимизмом. Потому что уверен, что российско-азербайджанские отношения будут поступательно развиваться на благо наших стран, народов и, конечно, мы будем укреплять традиционные связи с нашими партнерами».

В свою очередь, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин засвидетельствовал свое глубокое почтение и благодарность президенту Азербайджана за возможность личной встречи: «Действительно для Астраханской области Азербайджанская Республика является одним из основных партнеров в прикаспийском регионе. На протяжении долгого времени налажены тесные отношения в сфере товарооборота, туризма, деловых контактов. Флагманом наших экономических связей на сегодняшнем современном этапе является внешний торговый оборот, который действительно за 10 месяцев имеет достаточно большой объем, и в процентном соотношении мы наблюдаем рост. Перспективу расширения наших торговых отношений мы связываем с работой в Астрахани Азербайджанского делового центра, который действительно в прошлом году был открыт. Хочу сказать, что мы очень удовлетворены ходом работ и рассчитываем, что в начале июня мы торжественно сможем открыть этот центр. Такие центры в Астрахани и Баку действительно станут хорошим подспорьем для развития наших и товарных, и культурных отношений. Мы полагаем, что в качестве примера можно привести успешное сотрудничество в сфере транспорта».