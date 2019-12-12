По словам Лукашенко, после докладов министров ему «жить не хочется», а после рабочего дня глава белорусского государства не может заснуть.

«С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — признался Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Президент, в частности, сравнил врачебную практику со своей работой: «Тебе (врачу) за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение».