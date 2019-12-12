Сегодня около 14:15 на чердаке средней школы села Тюлер Губинского района произошел пожар. Об этом Qafqazinfo сообщили в районном отделе образования.

Согласно информации, руководство школы проинформировало об инциденте Северное региональное управление Госслужбы пожарного надзора МЧС. Во время пожара был эвакуирован 21 ученик (II и III классы), ни один учащийся не пострадал.

В результате неотложных мер первый этаж школы был защищен от огня. Планируется, что учащиеся этой школы продолжат обучение в близлежащей средней школе в селе Ашагы Тулакаран.