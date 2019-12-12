В Баку подешевело жилье

В ноябре 2019 года стоимость жилья на вторичном рынке Баку снизилась на 4,84 процента, на первичном рынке – на 1,57 процента, сообщает Trend со ссылкой на директора консалтинговой компании MBA Group Нусрета Ибрагимова.

По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом на рынке вторичного жилья наблюдалось снижение цен в размере 1,4 процента. В сравнении же с аналогичным периодом прошлого года на первичном рынке жилья зарегистрировано повышение на 6,87 процента.

Ибрагимов считает, что снижение цен в прошлом месяце носило сезонный характер. Он добавил, что ноябрь не был благоприятным месяцем для строительства в силу выпавших осадков, что также повлияло на снижение цен.