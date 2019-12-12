Почему премьер Грузии говорил в Киеве на русском языке

Выступление председателя правительства Грузии Георгия Гахария в Киеве накануне на русском языке обусловлено тем обстоятельством, что он является рабочим для стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), заявил официальный представитель премьер-министра Ираклий Чиковани, передает российская газета «Взгляд».

В Тбилиси оппозиция подвергла критике премьера за выступление на русском языке. По словам представителя грузинского премьера, русский язык для заявлений на саммите глав правительств ГУАМ был выбран премьер-министром Украины – страны, принимавшей форум.

«Должна же быть граница адекватности для СМИ и некоторых политических сил», – сказал Чиковани в связи с критикой, звучащей в Тбилиси.

«По решению премьер-министра Украины комментарии делались на рабочем языке ГУАМ», – отметил он.