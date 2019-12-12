МИД: Глава МИД Армении приезжает на встречи с Мамедъяровым попить чаю...

«Реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова телеканалу CBC чрезвычайно странна. Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чаю. Это как минимум несерьезно», - говорится в заявлении Абдуллаевой.

Реакция официального Еревана на заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта странная, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова пресс-секретаря МИД Армении о том, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном "на данном этапе никакой документ не обсуждается".

По ее словам, понятно, что министр иностранных дел Армении «очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать разъяснений по сути того, что сказал глава МИД Азербайджана в интервью».

«В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ к «подготовке населения к миру», - подчеркнула Абдуллаева.

Накануне глава МИД Азербайджана в интервью телеканалу CBC заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Достижение мира посредством переговоров - очень сложный процесс. Никто без нас не решит этот конфликт. Все варианты должны быть на столе. Краеугольный вопрос: что же дальше? Нужно иметь стратегическое терпение для решения конфликта. Я не верю, что переговорный процесс остановится. Думаю, здравомыслие не покинет армянскую сторону. Не верю, что кто-то у них заинтересован выйти из переговоров".

По словам Мамедъярова, в действиях и заявлениях армянской стороны часто превалируют эмоции. Он добавил, что эмоции и стереотипы, которые присутствуют у армянской стороны, создают негативный фонд и мешают двигаться вперед.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является "План Лаврова": "План Лаврова" - это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на Мадридских принципах. Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень проста - поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как мир с перспективой процветания".