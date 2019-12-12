МИД: Глава МИД Армении приезжает на встречи с Мамедъяровым попить чаю...
Реакция официального Еревана на заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта странная, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова пресс-секретаря МИД Армении о том, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном "на данном этапе никакой документ не обсуждается".
«Реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова телеканалу CBC чрезвычайно странна. Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чаю. Это как минимум несерьезно», - говорится в заявлении Абдуллаевой.
По ее словам, понятно, что министр иностранных дел Армении «очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать разъяснений по сути того, что сказал глава МИД Азербайджана в интервью».
«В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ к «подготовке населения к миру», - подчеркнула Абдуллаева.
Накануне глава МИД Азербайджана в интервью телеканалу CBC заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Достижение мира посредством переговоров - очень сложный процесс. Никто без нас не решит этот конфликт. Все варианты должны быть на столе. Краеугольный вопрос: что же дальше? Нужно иметь стратегическое терпение для решения конфликта. Я не верю, что переговорный процесс остановится. Думаю, здравомыслие не покинет армянскую сторону. Не верю, что кто-то у них заинтересован выйти из переговоров".
По словам Мамедъярова, в действиях и заявлениях армянской стороны часто превалируют эмоции. Он добавил, что эмоции и стереотипы, которые присутствуют у армянской стороны, создают негативный фонд и мешают двигаться вперед.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является "План Лаврова": "План Лаврова" - это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на Мадридских принципах. Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень проста - поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как мир с перспективой процветания".