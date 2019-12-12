Сын Октая Гюльалыева о состоянии отца: Есть прогресс

В состоянии здоровья правозащитника Октая Гюльалыева, лечение которого продолжается в Турции после перенесенного ДТП, наблюдается улучшение. Об этом сказал сын правозащитника Тебриз Гюльалыев.

"В состоянии моего отца Октая Гюльалыева наблюдается прогресс. За последние два дня у него не было температуры, улучшилось дыхание. Также снижается уровень кератина в почках. Скорее бы уже услышать добрые вести. От имени своей семьи выражаю глубокую благодарность всем, кто оказал поддержку моему отцу", - сказал сын правозащитника.

29 октября таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате у правозащитника, получившего тяжелые травмы, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.