Замира Гаджиева хочет изменить законы Великобритании

Как сообщает британское издание The Guardian, Замира Гаджиева посредством своего адвоката обратилась в Апелляционный суд в Лондоне с просьбой отменить решение Верховного суда, поставившего крест на ее прежних попытках добиться отмены UWO.

Супруга бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева обратилась в суд с целью добиться отмены закона UWO, на основании которого выдаются ордера на арест имущества неустановленного происхождения.

Напомним, Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

З.Гаджиевой было предъявлено два обвинения в присвоении средств, а затем ее заключили в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева проживает в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.

Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании также наложил арест на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб в 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов, и драгоценности.

В июне этого года в Вестминстерском магистратском суде начался суд по делу Замиры Гаджиевой, которое было возбуждено в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. В обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана в период с 2009 по 2015 год.

В сентябре этого года Вестминстерский суд принял решение не экстрадировать Замиру Гаджиеву в Азербайджан.