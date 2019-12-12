Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.

"Учитывая массу, данные радаров и информацию о движении льда, мы узнали, какое количество льда заполняет каньон, который, согласно нашим подсчетам, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самая глубокая точка на суше", - передает Science Daily слова главы группы ученых Мэтью Морлигэма, работавшего над проектом шесть лет.

"Старые карты показывали менее глубокий каньон, но это было невозможно, чего-то не хватало", - добавил Морлигэм.

В ходе исследования также установлены особенности строения ледников в Антарктиде, которые могут увеличить риск серьезных последствий таяния льдов и отступления ледников.