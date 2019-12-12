Путин рассказал, каким был для него 2019 год

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2019 год был для него трудовым.

«Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», – отметил российский лидер во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ», передает ТАСС.

Путин добавил, что когда начинается новый рабочий день, он успевает забыть, чем завершился предыдущий: «Очень много идет прямо с колес».

Самым важным событием 2020 года глава российского государства назвал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.