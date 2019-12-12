За информацию об экс-лидере Палестины Турция обещает 10 миллионов

Один из ближайших соратников основателя движения ФАТХ Ясира Арафата, бывший глава службы превентивной безопасности в секторе Газа Мохаммед Дахлан включен МВД Турции в список разыскиваемых террористов.

За информацию, которая окажет содействие в его поимке, турецкие власти объявили вознаграждение в размере 10 млн турецких лир (примерно 1,75 млн долларов), сообщает агентство "Рейтер". Дахлана подозревают в спонсировании организации FETO, стоявшей за попыткой военного путча в Турции в июле 2016 года

В 2011 году, после того как в отношении него властями Палестинской автономии было возбуждено дело о коррупции, Дахлан переселился в ОАЭ. В 2016 году палестинский суд заочно приговорил его к трем годам заключения и выплате компенсации в размере 16 млн долларов.