Екатеринбургские бизнесмены выдавали Dior за ткани из Азербайджана
В российском Екатеринбурге оштрафовали предпринимателей, которые незаконно ввозили одежду и обувь под брендом Dior. Они должны заплатить около миллиона рублей за то, что декларировали товары как нитки и ткани из Азербайджана, чтобы снизить сумму таможенных пошлин, пишет "Комсомольская правда - Екатеринбург".
"В 2017 году была выявлена крупная партия товаров, которые декларировались как нитки и ткани из Азербайджана, — сказали в пресс-службе Уральской оперативной таможни. — Получить товар должна была екатеринбургская фирма, которая выполняла функции посредника — логистической компании. Оперативники выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными, а в коробках находится крупная партия обуви и одежды известного бренда".
Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тысяч рублей. Товар предназначался для перепродажи в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти 14 миллионов рублей.