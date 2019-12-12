Шеф Пентагона: Турция отдаляется от США, но...

Турция в настоящее время отдаляется от США, Вашингтон рассчитывает это изменить. С таким заявлением глава Пентагона Марк Эспер выступил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Эсперу был задан вопрос, считает ли он в настоящее время Анкару "надежным партнером". Глава Пентагона ответил, что Турция "не ведет себя как партнер", а также "движется в другом направлении", нежели США.

"Думаю, важнее всего продолжать искать те сферы, в которых между нами есть согласие, налаживать отношения, - отметил министр обороны США. - У нас отличные отношения между военными".

Эспер подчеркнул, что намерен "отталкиваться от этого" и искать "пути для возвращения Турции".