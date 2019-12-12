Сын Исы Гамбара решил идти в Милли Меджлис

Как сообщает Musavat.com, об этом он написал в соцсетях. Тургут Гамбар заявил, что сегодня представил необходимые документы для утверждения своей кандидатуры для участия в парламентских выборах 9 февраля: «Я выдвигаю свою кандидатуру от второго Насиминского избирательного округа. Приглашаю присоединиться к моей команде всех желающих добровольно участвовать в моей агитационной кампании. Пусть сообщат о себе те, кто желает принять участие в кампании по сбору подписей, агитационной кампании на следующем этапе и во встречах.

Выборы - лучшая возможность в сегодняшней обстановке мобилизовать, организовать граждан, более тесно вовлечь их в общение с людьми, в политический процесс. У меня нет иллюзий относительно отношения властей к выборам, но я сделаю все возможное, чтобы максимально воспользоваться всеми предоставленными возможностями и провести качественную и динамичную кампанию.

Все те, кто требует радикальных политических и экономических изменений в стране, не должны оставаться в стороне от этого процесса».