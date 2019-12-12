Бриллиант Дадашева: «Я в сумке носила пистолет»

«Придя к власти в 1992 году, Народный фронт Азербайджана первым делом уволил меня. Это было самое трудное время. Я была поражена! Еще в советские годы я, стоя перед памятником Шаумяну, XI Красной Армии, говорила: «Посмотрите на этих головорезов». Из-за этого получала много выговоров. И вот теперь НФА уволил меня», - заявила народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева в одной из телепередач.

«Получала на телевидении 100-150 манатов зарплаты. Дома маленький ребенок. И в такое время меня оставили без работы. Но затем пришел великий лидер Гейдар Алиев и приказал новому руководителю телеканала вернуть всех, кого уволили при НФА. Рыдая, пришла на телевидение», - делится своими воспоминаниями народная артистка.

«Честно говоря, к тому времени я уже приняла гражданство Турции и собиралась уехать из Азербайджана. После возвращения Гейдара Алиева я изменила свое решение.

В начале 90-х носила в сумке оружие. Потому, что невозможно было войти в блок дома без оружия. В любой момент нас могло ожидать все что угодно. На каждом шагу были ограбление, воровство, убийство».