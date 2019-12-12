Умер актер Дэнни Айелло

Американский актер Дэнни Айелло скончался в США в возрасте 86 лет. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера Трейси Миллер.

По ее словам, актер умер после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке в 1933 году. Начал сниматься в кино в 35 лет, однако за свою карьеру успел исполнить почти сотню ролей. Среди наиболее известных картин с его участием — «Леон», «Крестный отец 2», «Счастливое число Слевина», «Однажды в Америке», «Покровитель», «Высокая мода» и «Гудзонский ястреб». За фильм Спайка Ли «Делай, как надо» Айелло номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана.