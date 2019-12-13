Парламент Турции о резолюции Сената США: Это часть грязной игры

Свои подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также CHP (Республиканская народная партия), HDP (Демократическая партия народов), MHP (Партия национального действия) и İYİ Parti (Хорошая партия).

Пять фракций в Великом национальном собрании Турции выступили с совместным заявлением, в котором осудили принятие Сенатом США резолюции, признающей события 1915 года в Османском государстве в качестве так называемого «геноцида армян», сообщает Anadolu.

В документе подчеркивается, что «резолюция не имеет никакой юридической силы» и «является частью грязной игры». Парламент Турции призвал деятелей исторической науки к проведению достоверного исследования упомянутых событий с информированием о его результатах мировой общественности.

Авторы заявления напомнили, что Турция открыла свои архивы для всех исследователей, включая армян.

«Резолюция Сената США является недействительной с точки зрения истории и права, а также в глазах турецкого народа и мирового сообщества», - отмечается в заявлении Великого национального собрания Турции.

Накануне Сенат США принял резолюцию, признающую события 1915 года в Османском государстве в качестве так называемого «геноцида армян». Резолюции Сената не имеют силы закона и носят рекомендательный характер. Таким образом члены верхней палаты Конгресса США выражают свою позицию по тому или иному вопросу.