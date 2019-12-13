45 лет назад произошел самый дерзкий побег из СССР

Как Курилову удалось успешно преодолеть 100 км без еды и сна, остается загадкой и по сей день.

13 декабря 1974 года советский океанолог Станислав Курилов совершил дерзкий побег из СССР. Находясь на борту круизного лайнера «Советский Союз», он прыгнул в воду с 12-метровой высоты и почти трое суток плыл в Тихом океане, пока не достиг берега одного из островов Филиппинского архипелага. Об этом в своей статье пишет Газета.ру.

Филиппинцы доставили Курилова в город Кагаян-де-Оро на Минданао, информация о его побеге попала в международную прессу. После расследования, проведенного филиппинскими властями, и нахождения в заключении он был депортирован в Канаду, где получил канадское гражданство.

Попав в благополучную Канаду, к сестре, океанолог на первых порах перебивался случайными заработками в пиццерии. Позднее, благодаря посредничеству, о его навыках и умениях узнали в фирме, специализирующейся на морских исследованиях у Гавайских островов. В Северной Америке Курилов задержался чуть более чем на десятилетие. Конечным местом жительства его стал Израиль, где он устроился в Хайфский океанографический институт.

На новой родине Курилов трагически погиб 29 января 1998 года. В ходе водолазных работ на Тивериадском озере уже немолодой мужчина в возрасте за 60 запутался в рыболовных сетях на дне и, выработав весь воздух в баллоне, задохнулся. По одной из версий, океанолог пытался вызволить из западни напарника. Похоронен в Иерусалиме на малоизвестном кладбище немецкой общины тамплиеров