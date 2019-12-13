Грета Тунберг решила передохнуть и взять отпуск

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

«Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как мне необходимо отдохнуть», — сказала девушка журналистам в Турине, где выступала с речью на школьной забастовке «Пятницы ради будущего».

Грета Тунберг приехала в Турин из Мадрида на поезде, где приняла участие в экологическом протесте, участники которого призвали правительство сократить нормы выбросов углекислого газа. Ранее в испанской столице шведка посетила саммит ООН по проблемам климата, куда она прибыла на катамаране из Соединенных Штатов.