В Грузии продали резиденцию Саакашвили

В Грузии резиденцию экс-президента Михаила Саакашвили продали на аукционе за 7,5 миллиона лари ($2,7 млн), передает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнаву.

Резиденцию в поселке Местия (Сванетия) продали по цене, которая на 308 процентов больше начальной. Сделка состоялась в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса», предусматривающего приватизацию гособъектов через аукцион. Новым владельцем стала частная компания «Аигвинис сахли».

Президентскую резиденцию построили в 2011 году. Неизвестно, успел ли ею воспользоваться Саакашвили, так как в 2012 году его партия «Единое национальное движение» проиграла на парламентских выборах. Через год у Саакашвили истек срок президентских полномочий.