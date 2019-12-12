Раскрыты подробности нового контракта России и Турции по С-400

Отмечается, что контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий. По словам собеседника агентства, документ состоит из двух частей. Первый полковой комплект уже поставили в Турцию, сейчас идет обучение, в апреле комплексы встанут на боевое дежурство. Они были полностью произведены в России.

Источник уточнил, что переговоры, которые идут относительно совместного производства, касаются второго комплекта C-400. «Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года», — заключил собеседник агентства.

2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи сообщил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400.