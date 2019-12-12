Шотландия проведет новый референдум о независимости

Шотландия в ближайшее время снова проведет референдум по выходу из британского содружества, заявила первый министр страны Никола Стерджен, 13 декабря передает Associated Press.

По словам министра, уже на следующей неделе будут представлены планы по референдуму. При этом Стерджен подчеркнула, что британское правительство не имеет права чинить препятствия волеизявлению шотландцев.