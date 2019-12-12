Шотландия проведет новый референдум о независимости
Шотландия в ближайшее время снова проведет референдум по выходу из британского содружества, заявила первый министр страны Никола Стерджен, 13 декабря передает Associated Press.
По словам министра, уже на следующей неделе будут представлены планы по референдуму. При этом Стерджен подчеркнула, что британское правительство не имеет права чинить препятствия волеизявлению шотландцев.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против повторного референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.
«Премьер-министр ясно дал понять, что он по-прежнему выступает против проведения повторного референдума о независимости и поддерживает то большинство шотландцев, которое высказалось против неопределенности и разделения», – передает ТАСС слова представителя канцелярии Джонсона.
Британский премьер считает, что результаты референдума 2014 года «были определяющими и их следует уважать».