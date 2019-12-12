МИД РФ: «Нормандский саммит» проходил «на повышенных тонах»

Дискуссия во время «нормандского саммита» в Париже была острой и жесткой, особенно ее закрытая часть. Участники переговоров переходили на повышенные тона. Об этом заместиттель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил во время выступления на площадке клуба «Валдай», сообщает РБК.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре», — сказал Руденко, отметив, что такое решение «предотвратила твердость» президента Владимира Путина.

«Дискуссия, насколько я могу представить, была весьма откровенной. Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — добавил Руденко.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хотел внести изменения в минские соглашения, тогда как российская сторона хотела оставить их «как есть».