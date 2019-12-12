Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 00:43

Накануне в Киеве состоялся необычный брифинг, в котором приняли участие руководители МВД, Национальной полиции, Генпрокуратуры и сам президент Владимир Зеленский. Участие главы государства в подобном мероприятии уже придавало ему чрезвычайный статус. Информация, которую сообщили общественности, имеет действительно исключительный характер и чревата серьезными последствиями.

С лета 2016 года президента Петра Порошенко забрасывали вопросами, как обстоит дело с расследованием гибели Павла Шеремета. Известный белорусский журналист, долгое время проработавший в Москве, а затем перебравшийся в Киев, был взорван в своем автомобиле утром 20 июля 2016 года. Долгое время считалось, что это дело рук российских спецслужб, которые мстили противнику путинского режима. Другая ходовая версия предполагала, что взрыв предназначался Алене Притуле, руководительнице сайта «Украинская правда», именно ей принадлежала машина, в которой погиб Шеремет. В последние годы они жили вместе. Следует добавить, что Притула была в романтических отношениях с Георгием Гонгадзе, журналистом «Украинской правды», когда он был убит сотрудниками милиции в сентябре 2000 года. Все эти обстоятельства придавали делу Шеремета исключительный характер. Так вот на брифинге в МВД была предъявлена часть доказательств, которая якобы свидетельствует о причастности к подрыву Павла Шеремета большой группы военнослужащих, ветеранов российско-украинской войны и волонтеров. Выйти на них помогло сравнение разных эпизодов, случившихся в разных частях страны, но связанных между собой применением взрывчатки и общим кругом причастных лиц. В одном случае это был подрыв опоры линии электропередач в Херсонской области, таким образом украинские патриоты пытались прервать подачу электроэнергии в оккупированный Крым. В другом - была попытка заказного убийства предпринимателя, однако оно не удалось, и в руках следствия оказалось взрывное устройство, очень схожее с тем, что применялось в покушении на Шеремета.

Руководители следствия говорят об огромном количестве проанализированного материала, включая данные видеозаписей, телефонного трафика и оперативных записей телефонных разговоров. С привлечением британского специалиста были установлены непосредственные исполнители покушения. Один из подозреваемых покончил с собой после того, как ему пришла повестка из правоохранительных органов. Другой оперативным путем в записанном телефонном разговоре высказал суицидальные намерения из-за того «всего, что натворил». Тонкое место – мотивы преступников. Следствие считает, что они намеревались дестабилизировать ситуацию в стране путем убийства известного публичного лица, каким являлся Павел Шеремет. В записях телефонных разговоров более позднего времени некоторые из подозреваемых обсуждают, как «взбодрить» слишком мирно во время войны настроенный Киев, и среди вариантов – обстрелять столицу из «Градов» или имитировать избиение полицией кого-то из известных деятелей волонтерского движения. На брифинге было сказано, что следствие разрешило опубликовать пока только часть информации, улик значительно больше. Журналисты поинтересовались у присутствовавших президента и главы МВД, не является ли раскрытие убийства Шеремета условием, при выполнении которого Арсен Аваков останется на министерском посту. При формировании правительства после парламентских выборов Зеленский говорил, что пребывание Авакова во главе министерства временное, буквально до Нового года. Сам Аваков ответил, что может уйти в отставку независимо от результатов расследования. А Владимир Зеленский сказал, что ни один порядочный человек не станет связывать свои карьерные перспективы с делом, в котором замешана кровь.