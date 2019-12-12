Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 00:57

Нижняя палата парламента Индии приняла законопроект, который предоставит гражданство религиозным меньшинствам из соседних стран. Суть принятого закона заключается в том, что по упрощенной процедуре гражданство Индии смогут получить представители так называемых «преследуемых» меньшинств - индуисты, сикхи, буддисты, исповедующие джайнизм, даже члены сект христианского толка – главное, лишь бы не мусульмане.

Им достаточно находиться в стране в течение последнего года, а в общей сложности – шесть лет (ранее было 12) чтобы стать полноправными гражданами. При наличии недвижимости или солидного счета вопрос будет решаться еще проще. В общем, мигрантов-мусульман вновь оставляют «за бортом». А на многочисленные возражения и даже массовые протесты, прокатившиеся в северо-восточных штатах страны находящиеся у власти отвечают что-то вроде «скажите спасибо, что уже имеющих гражданство мусульман его не лишают. И вообще, Индия – для индусов». Эксперты утверждают, что принимаемые законопроекты нарушает статью 14 Конституции страны, которая гарантирует равенство прав вне зависимости от конфессиональной принадлежности, а также запрещает любую дискриминацию по религиозному признаку.

Но кого в Нью-Дели волнуют подобные мелочи? Все граждане Индии, конечно, равны, но часть из них, в соответствии с официально проводимым курсом, постепенно становится все равнее. Теперь это дошло даже до легальных и нелегальных мигрантов – если ты из религиозно близких «преследуемых меньшинств», то добро пожаловать, а вот если мусульманин – то извини, тебе здесь не рады. Как заявил представитель правящей BJP Налин Кохли: «что касается мусульман - то есть страны, которые были созданы исключительно для них». Триумфальное шествие национализма в любой стране имеет свои, четко определенные законы. В частности, чем хуже в экономике – тем громче требования разделиться на «своих» и «чужих», причем, этим «своим» - все, а вот «чужим» - обязательные к исполнению законодательные акты. Индия в этом отношении не представляет собою чего-то уникального. Страна переживает один из острейших экономических кризисов, частное потребление и ВВП за последние два квартала серьезно упали, уровень безработицы достиг самого высокого уровня за последние 45 лет, а производство неуклонно сокращается. Уже сейчас понятно, что амбициозный проект Нарендры Моди «Сделано в Индии», который должен был увеличить долю внутреннего производства с 17 до 25 процентов и обеспечить работой минимум 12 миллионов молодых людей, с треском провален. Более того, согласно данным местной Всеиндийской организации производителей, с 2016 года было сокращено 3,5 миллиона рабочих мест во всех отраслях экономики.