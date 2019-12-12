Индия задумала потопить в крови мусульман за бортом недели
Нижняя палата парламента Индии приняла законопроект, который предоставит гражданство религиозным меньшинствам из соседних стран.
Суть принятого закона заключается в том, что по упрощенной процедуре гражданство Индии смогут получить представители так называемых «преследуемых» меньшинств - индуисты, сикхи, буддисты, исповедующие джайнизм, даже члены сект христианского толка – главное, лишь бы не мусульмане.
Им достаточно находиться в стране в течение последнего года, а в общей сложности – шесть лет (ранее было 12) чтобы стать полноправными гражданами. При наличии недвижимости или солидного счета вопрос будет решаться еще проще.
В общем, мигрантов-мусульман вновь оставляют «за бортом». А на многочисленные возражения и даже массовые протесты, прокатившиеся в северо-восточных штатах страны находящиеся у власти отвечают что-то вроде «скажите спасибо, что уже имеющих гражданство мусульман его не лишают. И вообще, Индия – для индусов».
Эксперты утверждают, что принимаемые законопроекты нарушает статью 14 Конституции страны, которая гарантирует равенство прав вне зависимости от конфессиональной принадлежности, а также запрещает любую дискриминацию по религиозному признаку.
Но кого в Нью-Дели волнуют подобные мелочи? Все граждане Индии, конечно, равны, но часть из них, в соответствии с официально проводимым курсом, постепенно становится все равнее. Теперь это дошло даже до легальных и нелегальных мигрантов – если ты из религиозно близких «преследуемых меньшинств», то добро пожаловать, а вот если мусульманин – то извини, тебе здесь не рады. Как заявил представитель правящей BJP Налин Кохли: «что касается мусульман - то есть страны, которые были созданы исключительно для них».
Триумфальное шествие национализма в любой стране имеет свои, четко определенные законы. В частности, чем хуже в экономике – тем громче требования разделиться на «своих» и «чужих», причем, этим «своим» - все, а вот «чужим» - обязательные к исполнению законодательные акты.
Индия в этом отношении не представляет собою чего-то уникального. Страна переживает один из острейших экономических кризисов, частное потребление и ВВП за последние два квартала серьезно упали, уровень безработицы достиг самого высокого уровня за последние 45 лет, а производство неуклонно сокращается.
Уже сейчас понятно, что амбициозный проект Нарендры Моди «Сделано в Индии», который должен был увеличить долю внутреннего производства с 17 до 25 процентов и обеспечить работой минимум 12 миллионов молодых людей, с треском провален. Более того, согласно данным местной Всеиндийской организации производителей, с 2016 года было сокращено 3,5 миллиона рабочих мест во всех отраслях экономики.
«В центре внимания правительства сейчас должно быть падение экономического роста», - считает экс-глава Центрального банка Индии Рагурам Раджан. – «А расходование своего политического капитала на продавливание законопроекта о поправках к гражданству приведет только к ухудшению экономической ситуации». По сути – верно, но с точки зрения прожженных политиканов из BJP – предельно наивно.
Именно сейчас самое время запускать националистические лозунги, поскольку они позволяют не только отвлечь улицу от неприятных вопросов к политикам, но и канализируют недовольство масс в «правильном» направлении, в отношении тех 15 процентов мусульманского населения, почти двухсот миллионов человек, которые в одночасье стали в своей стране чужими.
Иногда приходится слышать вопрос: «А разве нынешнее индийское правительство не понимает, какую мину подкладывает под будущее страны? Разве оно не боится ответного протеста со стороны мусульман, ведь тогда рванет так, что мало никому не покажется?»
Все они понимают и действуют предельно осознанно. Более того, еще и разжигают тлеющие угли конфессионального конфликта, постоянно твердя о «мусульманской угрозе», о том, что если не ограничивать мусульман – то через несколько лет ряд индийских штатов превратятся в новые Кашмиры.
Что же до возможных протестов – в Нью-Дели им будут только рады, поскольку появится повод не просто утопить их в крови, но и преподать наглядный урок всем несогласным. Тем, кто выступает против того, что с нынешними националистами на капитанском мостике Индия уверенно движется назад, к государству, где религия и хиндутва станут основными критериями для граждан.