Отдел международной политики 01:11

Как мы сообщали, законодатели США поддержали законопроект о санкциях против компаний, суда которых прокладывают по дну Балтики трубы газопровода, ставшего причиной раздора между американцами и немцами. Конфликт продолжается. Немецкое издание Handelsblatt, внимательно следящее за происходящим вокруг этой стройки, только что сообщило, что правительство Германии призвало сенат Соединенных Штатов Америки не вводить санкции против компаний, строящих газопровод «Nord Stream-2» из России в эту европейскую страну.

Об этом газете сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он также отметил, что власти Германии находятся в контакте с Вашингтоном по этому вопросу. «Мы призываем сенат не следовать этому (введению санкций против «Северного потока-2» - прим.ред.). Мы считаем это неприемлемым, потому что это попытка повлиять на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами», - цитирует министра влиятельное издание. 11 декабря палата представителей Конгресса США одобрила законопроект оборонного бюджета на сумму 738 миллиардов долларов. В документе предусмотрены расходы на санкции против газопровода и обязательные санкции против компаний, суда которых строят газопровод «Nord Stream-2». Ранее Х.Маас открытым текстом заявлял, что санкции — это вмешательство в энергетическую политику Европы.