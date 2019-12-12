Германия в поддержку России против США наш обзор
Как мы сообщали, законодатели США поддержали законопроект о санкциях против компаний, суда которых прокладывают по дну Балтики трубы газопровода, ставшего причиной раздора между американцами и немцами.
Конфликт продолжается. Немецкое издание Handelsblatt, внимательно следящее за происходящим вокруг этой стройки, только что сообщило, что правительство Германии призвало сенат Соединенных Штатов Америки не вводить санкции против компаний, строящих газопровод «Nord Stream-2» из России в эту европейскую страну.
Об этом газете сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он также отметил, что власти Германии находятся в контакте с Вашингтоном по этому вопросу.
«Мы призываем сенат не следовать этому (введению санкций против «Северного потока-2» - прим.ред.). Мы считаем это неприемлемым, потому что это попытка повлиять на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами», - цитирует министра влиятельное издание.
11 декабря палата представителей Конгресса США одобрила законопроект оборонного бюджета на сумму 738 миллиардов долларов. В документе предусмотрены расходы на санкции против газопровода и обязательные санкции против компаний, суда которых строят газопровод «Nord Stream-2». Ранее Х.Маас открытым текстом заявлял, что санкции — это вмешательство в энергетическую политику Европы.
Представители компаний, которые строят это «яблоко раздора», уже заявили, что прекратят работы, если санкции будут введены.
Федеральное правительство Германии довольно резко высказалось по факту одобрения санкций законодателями США, назвав это «враждебным актом США».
Интересно, что документ, принятый американскими конгрессменами, называется «Закон о защите энергобезопасности Европы». Таким образом, становится ясным разное понимание терминологии и ситуации вокруг строительства газопровода.
В Сенате США по «горячему» вопросу, пишет газета, существует редкое единодушие. «Nord Stream-2» в Вашингтоне ключевое слово. И, по мнению авторов публикации, дело не в том, что США хотят уменьшить влияние России на Запад. Более вероятно, что американцы хотят продавать свой сжиженный газ в Европу. То есть, только бизнес, и ничего личного. Предполагается, что Сенат утвердит закон и передаст его на подпись президенту Дональду Трампу. А тот еще до рождественских праздников подпишет документ.
И тогда «Nord Stream-2» встанет. Как надолго замрет прокладка труб по дну Балтийского моря, совершенно неясно.
Добавим, что американские санкции будут восприняты в Москве как мощный удар по, казалось бы еще недавно, очень успешному совместному российско-германскому проекту.
В сочетании с давлением Евросоюза на Кремль по вопросу транзита газа через Украину ситуация представляется почти патовой.