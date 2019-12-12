Помпео грозит Ирану «решительным ответом»

Согласно заявлению Помпео, «подконтрольные Ирану силы недавно осуществили несколько атак против баз, на которых находятся иракские силы безопасности наряду с персоналом международной коалиции», сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил иранские власти о «решительном ответе» Вашингтона на любые атаки против американцев или их союзников.

Помпео пояснил, что 9 декабря они «нанесли ракетный удар по иракскому объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада». «В результате нападения 9 декабря пять иракских солдат получили ранения. За этим последовало очередное ракетное нападение на аэропорт 11 декабря», - говорится в заявлении госсекретаря.

Помпео напомнил, что «любые нападения» со стороны Ирана или подконтрольных им сил против американцев или их союзников будут встречены «решительным ответом США».