Без истерики: за возврат одной бутылки – 20 центов наша корреспонденция

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше

Тема охраны окружающей среды, что ни день, не сходит со страниц прессы и интернет-порталов. Но не так часто они рассказывают о положительном опыте борьбы за экологическую чистоту нашего мира. А он есть.

Как только в мире появились емкости для хранения жидкостей, а точнее, для продажи разлитого в бутылки продукта, сразу возникла проблема их утилизации. Помнится, еще в советские времена в городах и поселках существовали пункты по приему пустой тары — разнокалиберных стеклянных бутылок, банок. Туда часто стояли очереди, чтобы сдать посуду и получить денежный эквивалент за нее.

Хорошо было всем: гражданам — избавиться от батарей пустых бутылок, а производителям получить тару для повторного использования. Некоторые собиратели стеклопосуды неплохо зарабатывали в те времена.

пластиковое загрязнение, мальчик собирает пустые бутылки

Я помню под Алма-Атой был даже построен дом, стена которого была полностью выложена из бутылок.

С появлением пластика проблема оборота тары стала намного острее. Пластик, как известно, разлагается в течение десятилетий, что угрожает окружающей среде.

Проблему эту первыми в Европе начали решать в Норвегии. Здесь еще 20 лет назад стали внедрять автоматы по приему пустой посуды — стеклянной, пластиковой, и даже жестяной, и взамен возвращали сдающему символические деньги (порядка 20-30 евроцентов).

При населении 5 миллионов, в этой стране действуют 3500 автоматов по приему тары. По сравнению с другими государствами, где процент возвратной тары около 82 процентов, здесь он достиг почти 92 процентов. Особенно заметен стал рост после того, как в 2017 году здесь повысили залоговую цену на возвращенные емкости.

Опыт норвежцев давно переняли в Германии и некоторых других странах. Недавно и в Шотландии ввели эту систему по примеру норвежцев.

В Норвегию приезжают за обменом опытом делегации из Австралии, Бельгии, Франции, Болгарии, Сербии, Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. Этот список подтверждает то, что проблема стоит остро и есть необходимость ее решать в каждой стране мира.

Не так давно так называемые тароматы появились в Литве. Глава литовского оператора «Администратор системы залога» Гинтарас Варнас считает, что его стране удалось внедрить новшество быстрее, чем в Норвегии и успешно реализовывать проект. Эта история успеха привлекает других.

тароматы в Литве

Как известно, Евросоюз потребовал через 10 лет собирать 90 процентов всех упаковок. На сегодня системы, подобной норвежской, немецкой или литовской, как ни странно, нет в большинстве стран-членов ЕС.

Именно потому в Европе считают литовскую систему залога наиболее успешной и достойной примера: в прошлом году в Литве вернули 92 процента от всей массы упаковок (это около полумиллиарда единиц!).

Здесь решили ввести плату за возврат тары, единую для всех ее видов — так удобнее посчитать. Важно, для простоты процедуры и вовлечения людей, чтобы такой автомат находился в доступности для рядового потребителя. Г.Варнас отметил, что успеху способствует то, что автоматы, установленные в Литве — самые современные.

Латвия, соседка Литвы пока что отстает в этом вопросе. Здесь об этом в публичном пространстве речь пока не заходила. Хотя нерешаемая в течение этого года проблема вывоза мусора из столицы — Риги формально привела к решению о досрочном роспуске городской думы — органа самоуправления. Что толку в установленных во дворах контейнерах для сортировки отходов, если из фирм по оказанию таких услуг городские власти не смогли выбрать ту, которая не оказалась бы монополистом.  

Опыт Норвегии и других стран показывает не только заботу властей об экологии, но и свидетельствует об изменении мышления населения в целой стране.

В помощь этому - экономическая выгода. Она идет рука об руку с велением времени - заботой о чистоте среды. И это происходит — заметьте - спокойно, без истерических призывов беречь нашу Землю.

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