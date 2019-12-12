Без истерики: за возврат одной бутылки – 20 центов наша корреспонденция
Тема охраны окружающей среды, что ни день, не сходит со страниц прессы и интернет-порталов. Но не так часто они рассказывают о положительном опыте борьбы за экологическую чистоту нашего мира. А он есть.
Как только в мире появились емкости для хранения жидкостей, а точнее, для продажи разлитого в бутылки продукта, сразу возникла проблема их утилизации. Помнится, еще в советские времена в городах и поселках существовали пункты по приему пустой тары — разнокалиберных стеклянных бутылок, банок. Туда часто стояли очереди, чтобы сдать посуду и получить денежный эквивалент за нее.
Хорошо было всем: гражданам — избавиться от батарей пустых бутылок, а производителям получить тару для повторного использования. Некоторые собиратели стеклопосуды неплохо зарабатывали в те времена.
Я помню под Алма-Атой был даже построен дом, стена которого была полностью выложена из бутылок.
С появлением пластика проблема оборота тары стала намного острее. Пластик, как известно, разлагается в течение десятилетий, что угрожает окружающей среде.
Проблему эту первыми в Европе начали решать в Норвегии. Здесь еще 20 лет назад стали внедрять автоматы по приему пустой посуды — стеклянной, пластиковой, и даже жестяной, и взамен возвращали сдающему символические деньги (порядка 20-30 евроцентов).
При населении 5 миллионов, в этой стране действуют 3500 автоматов по приему тары. По сравнению с другими государствами, где процент возвратной тары около 82 процентов, здесь он достиг почти 92 процентов. Особенно заметен стал рост после того, как в 2017 году здесь повысили залоговую цену на возвращенные емкости.
Опыт норвежцев давно переняли в Германии и некоторых других странах. Недавно и в Шотландии ввели эту систему по примеру норвежцев.
В Норвегию приезжают за обменом опытом делегации из Австралии, Бельгии, Франции, Болгарии, Сербии, Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. Этот список подтверждает то, что проблема стоит остро и есть необходимость ее решать в каждой стране мира.
Не так давно так называемые тароматы появились в Литве. Глава литовского оператора «Администратор системы залога» Гинтарас Варнас считает, что его стране удалось внедрить новшество быстрее, чем в Норвегии и успешно реализовывать проект. Эта история успеха привлекает других.
Как известно, Евросоюз потребовал через 10 лет собирать 90 процентов всех упаковок. На сегодня системы, подобной норвежской, немецкой или литовской, как ни странно, нет в большинстве стран-членов ЕС.
Именно потому в Европе считают литовскую систему залога наиболее успешной и достойной примера: в прошлом году в Литве вернули 92 процента от всей массы упаковок (это около полумиллиарда единиц!).
Здесь решили ввести плату за возврат тары, единую для всех ее видов — так удобнее посчитать. Важно, для простоты процедуры и вовлечения людей, чтобы такой автомат находился в доступности для рядового потребителя. Г.Варнас отметил, что успеху способствует то, что автоматы, установленные в Литве — самые современные.
Латвия, соседка Литвы пока что отстает в этом вопросе. Здесь об этом в публичном пространстве речь пока не заходила. Хотя нерешаемая в течение этого года проблема вывоза мусора из столицы — Риги формально привела к решению о досрочном роспуске городской думы — органа самоуправления. Что толку в установленных во дворах контейнерах для сортировки отходов, если из фирм по оказанию таких услуг городские власти не смогли выбрать ту, которая не оказалась бы монополистом.
Опыт Норвегии и других стран показывает не только заботу властей об экологии, но и свидетельствует об изменении мышления населения в целой стране.
В помощь этому - экономическая выгода. Она идет рука об руку с велением времени - заботой о чистоте среды. И это происходит — заметьте - спокойно, без истерических призывов беречь нашу Землю.