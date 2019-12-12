Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:25

Тема охраны окружающей среды, что ни день, не сходит со страниц прессы и интернет-порталов. Но не так часто они рассказывают о положительном опыте борьбы за экологическую чистоту нашего мира. А он есть. Как только в мире появились емкости для хранения жидкостей, а точнее, для продажи разлитого в бутылки продукта, сразу возникла проблема их утилизации. Помнится, еще в советские времена в городах и поселках существовали пункты по приему пустой тары — разнокалиберных стеклянных бутылок, банок. Туда часто стояли очереди, чтобы сдать посуду и получить денежный эквивалент за нее. Хорошо было всем: гражданам — избавиться от батарей пустых бутылок, а производителям получить тару для повторного использования. Некоторые собиратели стеклопосуды неплохо зарабатывали в те времена.

Я помню под Алма-Атой был даже построен дом, стена которого была полностью выложена из бутылок. С появлением пластика проблема оборота тары стала намного острее. Пластик, как известно, разлагается в течение десятилетий, что угрожает окружающей среде. Проблему эту первыми в Европе начали решать в Норвегии. Здесь еще 20 лет назад стали внедрять автоматы по приему пустой посуды — стеклянной, пластиковой, и даже жестяной, и взамен возвращали сдающему символические деньги (порядка 20-30 евроцентов). При населении 5 миллионов, в этой стране действуют 3500 автоматов по приему тары. По сравнению с другими государствами, где процент возвратной тары около 82 процентов, здесь он достиг почти 92 процентов. Особенно заметен стал рост после того, как в 2017 году здесь повысили залоговую цену на возвращенные емкости. Опыт норвежцев давно переняли в Германии и некоторых других странах. Недавно и в Шотландии ввели эту систему по примеру норвежцев. В Норвегию приезжают за обменом опытом делегации из Австралии, Бельгии, Франции, Болгарии, Сербии, Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. Этот список подтверждает то, что проблема стоит остро и есть необходимость ее решать в каждой стране мира. Не так давно так называемые тароматы появились в Литве. Глава литовского оператора «Администратор системы залога» Гинтарас Варнас считает, что его стране удалось внедрить новшество быстрее, чем в Норвегии и успешно реализовывать проект. Эта история успеха привлекает других.