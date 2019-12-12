Премьер-министра Грузии обвинили в работе на иранскую и русскую разведки

Согласно информации, сотрудник иранской разведки Али Реза Сулейман Пак выступал свидетелем по делу о терактах 11 сентября. Он рассказал американской разведке об участии Ирана в этом деле.

В последнее время Али Реза Сулейман Пак проживал в Грузии, так как, по его словам, хотел выручить брата, арестованного в Иране. Иранские власти якобы предлагали ему сделку в обмен на отзыв свидетельства. Но Али Реза Сулейман Пак отказался, и его брат был убит.

В феврале 2018 года иранца арестовали и заключили в тюрьму в Грузии за подготовку заказного убийства другого гражданина Ирана. Прибывший в Тбилиси американский адвокат Кеннет Тимерман возмутился тем, что «герой США» сидит в тюрьме в Грузии, и пригрозил грузинским властям международным скандалом.

Он обвинил премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который в то время был министром внутренних дел, в работе на иранскую и русскую разведки. Тимерман напомнил, что, предлагая сделку Али Резе Сулейману Паку, иранские власти обещали выдать ему грузинский паспорт. Тимерман считает, что это было возможно лишь при соучастии грузинских властей. Он утверждает, что Гахария имеет «интересы с иранской стороны». Кроме того он «годы провел в России. У него очень тесные связи с разведкой», утверждает Тимерман.