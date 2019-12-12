Когда летом британские консерваторы избрали своим лидером Бориса Джонсона, партия находилась в плачевном состоянии. Страну непрерывно штормило на протяжении трех лет, с тех пор как на референдуме в 2016 году 52% высказались за выход из ЕС. Организовать этот выход у британского премьера Терезы Мэй решительно не получалось. За дело взялся БоДжо, как называют эксцентричного Бориса Джонсона.

Уже очевидно, что консерваторы получили монопольное большинство в парламенте. По предварительным данным, правящая партия получила 364 места из 650, прибавив 47 мест по сравнению с результатом 2017 года. Главные соперники позорно провалились: у лейбористов 203 места, на 59 меньше. Либеральные демократы не сильно, казалось, испортили свой результат, потеряв всего одно место, но в парламент не попали все парламентарии-перебежчики к либдемам из других партий, занявшие позицию решительных противников Брекзита. Кроме того, не смогла победить в своем округе лидер партии Джо Суинсон.

У него тоже все шло наперекосяк, несколько раз его инициативы разгромно проваливались в парламенте, а правительство и партию покинула большая группа политиков. Обещание договориться об условиях Брекзита с Брюсселем и вывести Британию из Евросоюза до 31 октября выполнить не удалось. Тогда премьер и лидер консерваторов пошел ва-банк и назначил досрочные выборы. Это были третьи парламентские выборы за последние пять лет, и большой надежды, что они как-то решат политический кризис в стране, не было. Результат превзошел все ожидания.

Под предводительством Джонсона консерваторы показали результат, сравнимый с триумфом Маргарет Тэтчер в 1987 году. Тогда «железная леди», которую именовали врагом рабочего класса, сумела нанести поражение лейбористам в их традиционных округах, переломив в пользу консерваторов поддержку именно рабочих на севере и в центральных районах Англии. Лейбористы в этот раз действительно потеряли важные позиции, партия в кризисе, и Джереми Корбин уже заявил, что на следующие выборы партию поведет другой лидер.

Лидерские качества сыграли огромную роль в итогах этой кампании. БоДжо при всей своей экстравагантности является харизматичной фигурой. Он навел дисциплину в партии, а на выборы пошел под простым и понятным лозунгом: «Давайте, наконец, сделаем это». «Это» - Брекзит. Сколько можно ходить вокруг да около, нужно уже пойти выбранным три года назад путем и сделать все, чтобы этот путь оказался нетернистым.

Джереми Корбин один из самых непопулярных руководителей лейбористов за долгое время, а лейбористы были невнятны в своей позиции по главному вопросу о Брекзите, предлагая выработать какую-то новую программу отношений с ЕС и вынести ее на референдум. Кроме того, они предложили едва не революционные шаги по национализации, к которым родина капитализма точно оказалась не готова.

У Бориса Джонсона теперь имеется пять лет на то, чтобы доказать, что Брекзит был не зря. Сделать это будет непросто. В том числе и по внутриполитическим причинам. Шотландская национальная партия взяла 49 из 59 шотландских округов. Настроения в этой неотъемлемой части Соединенного Королевства склоняются в пользу независимости и самостоятельного вхождения в Европейский Союз. После обнаружения больших запасов нефти на местном шельфе шотландцы очень уверенно рассуждают о независимости, кивая на прекрасно живущую Норвегию, построившую благополучие своего народа на нефти. Так что Джонсон имеет все возможности еще и войти в историю как британский премьер, при котором Соединенное Королевство перестало быть соединенным. А пока он, конечно, празднует победу. Среди первых шагов он уже предложил своим соотечественникам для начала позавтракать после тяжелой ночи подсчета голосов.