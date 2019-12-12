Юридический комитет Конгресса США проголосовал за импичмент Трампу haqqin.az из Вашингтона
Юридический комитет палаты представителей Конгресса США проголосовал за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ему предъявлены два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.
Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, эти обвинения были выдвинуты против Трампа в связи с его попытками оказать нажим на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы украинские власти начали расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. Последние, по данным Белого дома, якобы замешаны в неблаговидных делах в Незалэжной. В обмен на это расследование Киеву была обещана военная помощь в размере 400 миллионов долларов - ее уже утвердил Конгресс США, но попридержал Трамп.
Эта сделка с Украиной была расценена палатой представителей как неприкрытое давление на иностранную страну, которая тем самым получила возможность дискредитировать Байдена, ведущего кандидата от демократов и главного противника Трампа на выборах 2020 года, вмешаться в саму избирательную кампанию и, как считают демократические законодатели, нанести ущерб национальной безопасности США.
До этого лишь два президента США подверглись импичменту в нижней палате Конгресса - Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Но в обоих случаях против отстранения от власти того и другого выступил сенат. Вот и сейчас, как объявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч МакКоннелл, шансы на то, что он и его коллеги поддержат импичмент против Трампа, "нулевые". Все в Америке знают - это действительно так. Чтобы "свалить" Трампа, требуется две трети членов сената. А по данным издания Politico, там такая расстановка сил - 35 сенаторов готовы проголосовать за отстранение президента от власти, 10 - склоняются к этому, пять говорят: "Может быть". 21 сенатор категорически против импичмента и 29 "скорее всего" импичмент не поддержат. Словом, двух третей в сенате противникам Трампа не собрать.
Как, видимо, и будущее голосование в сенате, нынешнее в юридическом комитете палаты прошло строго по партийным спискам: 23 конгрессмена-демократа проголосовали за импичмент, 17 республиканцев были против. Следующий шаг - голосование уже в полном составе палаты должно пройти на следующей неделе, и почти наверняка оно также будет антитрамповским. Сенат же приступит к рассмотрению дела в середине января, после того как американские законодатели основательно прочистят мозги во время рождественских и новогодних праздников.
А это им точно нужно сделать. Длившиеся в четверг 14 часов дебаты под куполом Капитолия закончились около полуночи уже на совершенно истерической ноте. И когда председатель юридического комитета Джеральд Надлер, поглядев на собравшихся, сказал: "Очень поздно, мы переносим голосование на следующее утро" (пятницы, 13-го)", возбужденные республиканцы подняли настоящий хай, назвав перенос голосования "низкопробным".
Американцы, казалось бы, привыкли ко всему во время правления Дональда Трампа. Но то, что происходило в Капитолии в минувшие два дня, превзошло их самые худшие опасения. Демократы и республиканцы не просто проявили полную неготовность прийти к какому-либо разумному компромиссу, они, казалось бы, готовы были вступить в рукопашную, как в некоторых других, менее цивилизованных парламентах.
Республиканцы обвиняют демократов в том, что те действуют исключительно в интересах начинающейся предвыборной кампании и по сути начали в стране "охоту на ведьм". Демократы используют еще более жесткие сравнения. Они называют своих политических противников "иудами", предавшими Христа. В выражениях не стесняются и видные журналисты, ненавидящие Трампа. Как пишет в своей колонке в газете The New York Times Чарльз Блоу: "Трамп войдет в историю не только как коррумпированный тиран и демагог, но она, эта история, также зафиксирует его успех - того, как один человек без всякого политического опыта мог украсть крупнейшую политическую партию с ее десятками миллионов членов".
Похоже, что политическая борьба в Америке изменила тренд, и сейчас демократы от нападок лично на Трампа перешли к нападению на республиканцев, которые с завидной твердостью сплотились вокруг президента. При этом вопрос: а есть ли у демократов так называемый "план В" и что они предпримут, когда сенат отвергнет импичмент, повис в воздухе. Многие конгрессмены между тем полагают, что объявление импичмента в палате представителей уже будет огромной победой демократии. Она покажет всем - Трамп и его сторонники могут быть наказаны за свои действия, а это будет уроком для всех последующих лидеров Америки.