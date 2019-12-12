Юридический комитет Конгресса США проголосовал за импичмент Трампу haqqin.az из Вашингтона

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США проголосовал за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ему предъявлены два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.

Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, эти обвинения были выдвинуты против Трампа в связи с его попытками оказать нажим на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы украинские власти начали расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. Последние, по данным Белого дома, якобы замешаны в неблаговидных делах в Незалэжной. В обмен на это расследование Киеву была обещана военная помощь в размере 400 миллионов долларов - ее уже утвердил Конгресс США, но попридержал Трамп.

заседание юридического комитета палаты представителей Конгресса США

Эта сделка с Украиной была расценена палатой представителей как неприкрытое давление на иностранную страну, которая тем самым получила возможность дискредитировать Байдена, ведущего кандидата от демократов и главного противника Трампа на выборах 2020 года, вмешаться в саму избирательную кампанию и, как считают демократические законодатели, нанести ущерб национальной безопасности США.

До этого лишь два президента США подверглись импичменту в нижней палате Конгресса - Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Но в обоих случаях против отстранения от власти того и другого выступил сенат. Вот и сейчас, как объявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч МакКоннелл, шансы на то, что он и его коллеги поддержат импичмент против Трампа, "нулевые". Все в Америке знают - это действительно так. Чтобы "свалить" Трампа, требуется две трети членов сената. А по данным издания Politico, там такая расстановка сил - 35 сенаторов готовы проголосовать за отстранение президента от власти, 10 - склоняются к этому, пять говорят: "Может быть". 21 сенатор категорически против импичмента и 29 "скорее всего" импичмент не поддержат. Словом, двух третей в сенате противникам Трампа не собрать.

республиканцы горой стоят за Трампом

Как, видимо, и будущее голосование в сенате, нынешнее в юридическом комитете палаты прошло строго по партийным спискам: 23 конгрессмена-демократа проголосовали за импичмент, 17 республиканцев были против. Следующий шаг - голосование уже в полном составе палаты должно пройти на следующей неделе, и почти наверняка оно также будет антитрамповским. Сенат же приступит к рассмотрению дела в середине января, после того как американские законодатели основательно прочистят мозги во время рождественских и новогодних праздников.

А это им точно нужно сделать. Длившиеся в четверг 14 часов дебаты под куполом Капитолия закончились около полуночи уже на совершенно истерической ноте. И когда председатель юридического комитета Джеральд Надлер, поглядев на собравшихся, сказал: "Очень поздно, мы переносим голосование на следующее утро" (пятницы, 13-го)", возбужденные республиканцы подняли настоящий хай, назвав перенос голосования "низкопробным".

Джеральд Надлер

Американцы, казалось бы, привыкли ко всему во время правления Дональда Трампа. Но то, что происходило в Капитолии в минувшие два дня, превзошло их самые худшие опасения. Демократы и республиканцы не просто проявили полную неготовность прийти к какому-либо разумному компромиссу, они, казалось бы, готовы были вступить в рукопашную, как в некоторых других, менее цивилизованных парламентах.

Республиканцы обвиняют демократов в том, что те действуют исключительно в интересах начинающейся предвыборной кампании и по сути начали в стране "охоту на ведьм". Демократы используют еще более жесткие сравнения. Они называют своих политических противников "иудами", предавшими Христа. В выражениях не стесняются и видные журналисты, ненавидящие Трампа. Как пишет в своей колонке в газете The New York Times Чарльз Блоу: "Трамп войдет в историю не только как коррумпированный тиран и демагог, но она, эта история, также зафиксирует его успех - того, как один человек без всякого политического опыта мог украсть крупнейшую политическую партию с ее десятками миллионов членов".

Похоже, что политическая борьба в Америке изменила тренд, и сейчас демократы от нападок лично на Трампа перешли к нападению на республиканцев, которые с завидной твердостью сплотились вокруг президента. При этом вопрос: а есть ли у демократов так называемый "план В" и что они предпримут, когда сенат отвергнет импичмент, повис в воздухе. Многие конгрессмены между тем полагают, что объявление импичмента в палате представителей уже будет огромной победой демократии. Она покажет всем - Трамп и его сторонники могут быть наказаны за свои действия, а это будет уроком для всех последующих лидеров Америки.

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