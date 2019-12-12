Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:09

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США проголосовал за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ему предъявлены два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса. Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, эти обвинения были выдвинуты против Трампа в связи с его попытками оказать нажим на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы украинские власти начали расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. Последние, по данным Белого дома, якобы замешаны в неблаговидных делах в Незалэжной. В обмен на это расследование Киеву была обещана военная помощь в размере 400 миллионов долларов - ее уже утвердил Конгресс США, но попридержал Трамп.

Эта сделка с Украиной была расценена палатой представителей как неприкрытое давление на иностранную страну, которая тем самым получила возможность дискредитировать Байдена, ведущего кандидата от демократов и главного противника Трампа на выборах 2020 года, вмешаться в саму избирательную кампанию и, как считают демократические законодатели, нанести ущерб национальной безопасности США. До этого лишь два президента США подверглись импичменту в нижней палате Конгресса - Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Но в обоих случаях против отстранения от власти того и другого выступил сенат. Вот и сейчас, как объявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч МакКоннелл, шансы на то, что он и его коллеги поддержат импичмент против Трампа, "нулевые". Все в Америке знают - это действительно так. Чтобы "свалить" Трампа, требуется две трети членов сената. А по данным издания Politico, там такая расстановка сил - 35 сенаторов готовы проголосовать за отстранение президента от власти, 10 - склоняются к этому, пять говорят: "Может быть". 21 сенатор категорически против импичмента и 29 "скорее всего" импичмент не поддержат. Словом, двух третей в сенате противникам Трампа не собрать.

Как, видимо, и будущее голосование в сенате, нынешнее в юридическом комитете палаты прошло строго по партийным спискам: 23 конгрессмена-демократа проголосовали за импичмент, 17 республиканцев были против. Следующий шаг - голосование уже в полном составе палаты должно пройти на следующей неделе, и почти наверняка оно также будет антитрамповским. Сенат же приступит к рассмотрению дела в середине января, после того как американские законодатели основательно прочистят мозги во время рождественских и новогодних праздников. А это им точно нужно сделать. Длившиеся в четверг 14 часов дебаты под куполом Капитолия закончились около полуночи уже на совершенно истерической ноте. И когда председатель юридического комитета Джеральд Надлер, поглядев на собравшихся, сказал: "Очень поздно, мы переносим голосование на следующее утро" (пятницы, 13-го)", возбужденные республиканцы подняли настоящий хай, назвав перенос голосования "низкопробным".