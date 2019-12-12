Дамиров утверждает в своих показаниях, что Этимад Исмаилов задолжал ему крупную сумму денег. И в ответ на требования вернуть долг угрожал Г.Дамирову и его семье, после чего тот принял решение убить Э.Исмаилова.

Напомним, по заключению прокуратуры района Бакыркой, бизнесмен Этимад Исмаилов, проживавший вместе с семьей в Стамбуле, и бывший офицер МВД Азербайджана Гезал Дамиров были знакомы еще до убийства и занимались совместным бизнесом. Дамиров вместе со своим водителем Барышем Асланом часто наведывался в офис Этимада Исмаилова, расположенный в районе Флорья. За день до убийства задержанные встретились с Этимадом в одном из ресторанов. Вскоре к их столу подошли еще два человека, и Гезал Дамиров покинул заведение. В день нападения Дамиров вместе со своим водителем Асланом пришел в офис Этимада Исмаилова и пробыл там до вечера. Ближе к вечеру в офис зашел некий Жабир Айтаев, который ушел оттуда в 20:00. Вслед за этим Дамиров выстрелил несколько раз в Этимада Исмаилова и скрылся с места преступления. Барыш Аслан был задержан полицейскими в качестве подозреваемого, а Дамиров сам явился с повинной.

В своих показаниях Дамиров заявил: «Во время разговора с Этимадом он неожиданно встал и положил руку в карман. Увидев это, я выстрелил в него из оружия, которое взял с собой в целях безопасности. Позже увидел, что у Этимада в руке был телефон. У меня не было другого выбора. Его отец здесь. Он знает, что за человек был Этимад. Ильяс Исмаилов - один из самых уважаемых людей в Азербайджане. Прошу у него прощения. Я жалею о произошедшем».

В свою очередь Ильяс Исмаилов заявил: «Я верю в справедливость турецких законов. Этот человек говорит неправду о моем сыне. Мой сын был смелым, честным человеком, держащим свое слово. За свои деньги он построил колодец для детей Сомали. Когда подписывал контракты, первым его условием было оказание финансовой помощи детским домам. Если бы Гезал ранее сказал мне о проблемах, я бы предупредил своего сына. Он не смог бы перечить мне. Я никогда не прощу тебя».

Суд постановил оставить под арестом Гезала Дамирова, Барыша Аслана же освободить при условии не покидать страну, ежедневно отмечаться в полиции.

Отметим, что в обвинительном акте прокуратура района Бакыркой требует приговорить Гезала Дамирова к пожизненному заключению (статьи «Умышленное убийство», «Незаконное ношение и использование оружия»). Барыша Аслана же, обвиняемого в оказании содействия в совершении преступления, требуют приговорить к 16-23 годам тюремного заключения.