В Баку жестоко убили женщину и ее дочь
Накануне на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района в собственной квартире были обнаружены тела Фатмы Гамзаевой (1968 г.р.) и ее дочери Эльгюн Нифтизаде (1994 г.р.).
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, тела женщин были обнаружены с множественными колото-резаными ранами.
По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении преступления.