Шэн Сию, специально для haqqin.az 10:25

Всемирный Банк опубликовал доклад, в котором подсчитываются выгоды и потери государств мира от реализации китайской мега-инициативы «Пояс и Путь». Приближение конца 2019 года становится все заметнее не только по холодам и стремительно убывающему дню, но и по все возрастающему с каждым днем количеству итоговых и отчетных документов, связанных с важнейшими вопросами международной повестки дня.

Вот и до инициативы Пояса и Пути, которой в нынешнем году исполнилось шесть лет, у финансистов из Всемирного банка дошли руки. Парадокс – за все эти годы состоялись сотни конференций о ней, сложенные в стопку листы написанных по теме работ выше небоскребов Шанхая. Сколько копий в дискуссиях сломано и сколько экспертов рассорилось - а вот с реальными цифрами и экономическими выкладками, касающимися этой мега-инициативы Пекина, ключевого пункта внешнеполитической повестки товарища Си и китайских руководителей его поколения все обстоит весьма скромно. В результате, Пояс и Путь (BRI) из геоэкономического проекта превращается в вопрос веры, а точнее – доверия к рупорам пропаганды. Либо это «светлое утро человечества и новая страница в истории мировых цивилизаций», как убеждают нас Синьхуа и «Жэминь жибао», либо это ядовитый коктейль, который Пекин предлагает остальному миру, особенно – слаборазвитым государствам. Выпьешь – и очнешься в долговой ловушке Китая. И сбежать будет некуда, поскольку КНР станет мировым гегемоном – примерно такую картину рисуют отчаянные синофобы, причем, не только на Западе, в самых захолустных уголках мира их тоже хватает. Как обычно, реальность лежит где-то посередине между этими полярными мнениями. Что-то окажется лучше, чем ожидается, что-то станет неприятным сюрпризом с негативными последствиями – все, в общем, как обычно, если от эмоций переходить к трезвым расчетам. Главный вывод заключается в том, что в результате реализации проектов, входящих в кейс инициативы Пояс и Путь, ВВП стран-участниц в среднем возрастет на 3,4%. Прирост же ВВП остальных стран мира в результате косвенного влияния эффекта запуска этих проектов составит, в среднем, 2,9 процента. Но и это еще не все: некоторые страны-участницы не только не получат ожидаемых выгод, но и окажутся в убытке высокой стоимости инфраструктуры этих самых проектов. Еще раз подчеркну – цифры усредненные, во многом – предварительные, и обязательно будут меняться в ту или другую стороны, то есть – вилка существует для каждого показателя.

Другими словами, BRI улучшит глобальный ВВП в целом и ВВП большинства стран-участниц, но для некоторых из этого числа он обернется чистым убытком. И еще одно важное уточнение – речь идет об эффекте введения в строй только проектов транспортной инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, а также портов. Это означает, что приводимые здесь прогнозы выгод и убытков не учитывают энергетические проекты, телекоммуникационную инфраструктуру, промышленные зоны и другие объекты BRI. Начнем с приятного – с роста ВВП на 2,9 процентов даже для непричастных к проекту, что поистине является глобальным изменением - и произойдет это из-за общего снижения транспортных издержек. Любопытно, что наибольшими выгодополучателями окажутся африканские страны южнее Сахары - из-за ввода в строй новых портов в Танзании и Кении, которые значительно улучшают связь этих двух стран и всего континента с другими странами БРИ и остальным миром. Общий рост ВВП здесь составит 4,16% - очень неплохая цифра. В числе безусловных бенефициаров BRI окажется и Пакистан, где китайско-пакистанский экономический коридор, «жемчужина Пояса и Пути», даст прирост благосостояния страны на 5,18 процента. В лидерах окажется и Лаос – реализация здесь железнодорожного проекта в рамках китайской инициативы даст прирост в 4,13 процента. Удивительно, но в числе главных бенефициаров окажутся те государства Ближнего Востока, которые достаточно слабо ассоциируются с BRI. Впрочем, признаем откровенно, это, скорее, недоработка редакции haqqin.az в информировании своих читателей – осознали, прониклись, исправим. Итак, увеличение ВВП в некоторых государств региона составит: для Саудовской Аравии - 5,22 процента, для Кувейта - 5,48 процента, для Катара – ровно 5 процентов. Как всегда, особняком стоит здесь Иран с его, мягко говоря, своеобразным отношением к китайской мега-инициативе и регулярным выторговыванием администрацией Рухани у Пекина эксклюзивных условий участия Тегерана – красная дорожка, цыганский хор, беспроцентные кредиты, увеличение объемов закупаемой иранской нефти и легкий шантаж Чахбахаром и партнерством с Индией. В результате, перед Тегераном сейчас вилка: от прямого участия в проектах BRI он получит прирост ВВП на 5,34 процента. В рамках же увеличения глобального ВВП, то есть – на общих основаниях, прирос составит 1,43 процента, даже меньше среднемирового показателя. Выбор между двумя этими цифрами за Тегераном, хотя, подозреваю, делать его будет уже новая администрация.

Ну а теперь – о «лузерах», в числе которых в рамках реализации логистических проектов «Пояса и Пути» окажутся Шри-Ланка, Индонезия, Бангладеш, Азербайджан, Грузия и Таджикистан. И если Индонезия и Шри-Ланка все же окажутся в небольшом плюсе, прирост в 1,87 и 1, 23 процента соответственно, то для Душанбе экономический эффект будет близок к нулю (в оптимистическом прогнозе прирост составит 0,84%, в пессимистическом – 0,04). А Монголия и Азербайджан вообще рискуют уйти в минус, потеряв в ВВП 1,95 и 4,06 процента соответственно. Ничего слишком чрезвычайного и неожиданного, если речь идет о транспортной инфраструктуре, здесь нет. Нужно понимать, что страны, которые строят большие участки проекта «Пояс и Путь» - и, соответственно, несут при этом серьезные расходы – вполне логично могут не оказаться в числе тех, кто на первых порах извлечет из реализации BRI наибольшую выгоду. К этому просто нужно быть готовым заранее – и уже сейчас вести диалог с Пекином о компенсации. И здесь есть приятная новость – в КНР «проблему возможного лузерства» просчитали и уже к ней готовятся, создавая механизм, когда государство получает вознаграждение за участие в BRI, а не только экономические выгоды от строительства на своей территории транспортной инфраструктуры «Пояса и Пути». Обычная рабочая ситуация – есть определенный вызов, с которым Баку, Улан-Батору, Джакарте и прочим нужно работать, упорно добиваясь соблюдения своих интересов и компенсации возможных убытков. Тем более что момент для этого крайне благоприятный – Китай стремится заранее сеять возможные шероховатости, «выстелить соломки», а потому – непривычно податлив к конструктивным предложениям нести дополнительные расходы.