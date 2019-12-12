Протестующие в Ираке линчевали подростка

В Ираке, где несколько месяцев продолжаются народные волнения, толпа протестующих расправилась с подростком. Убийство в центре Багдада произошло на глазах у многочисленных очевидцев и у полицейских.

Но ни те, ни другие не захотели противостоять линчевателям, пишет The New York Times.

16-летний юноша выстрелил в воздух из пистолета, чтобы активисты не приближались к его дому, но разгневанные митингующие подумали, что огонь ведется по ним. Они забросали дом Хайтами Али Исмаила бутылками с зажигательной смесью, нанесли ему 17 ножевых ран, а затем содрали одежду, вытащили на улицу, подвесили за лодыжки на светофор и перерезали горло.

Прохожие снимали казнь на мобильные телефоны, отмечается в статье.

На месте гибели молодого человека вскоре вырос стихийный мемориал, добавляет ABC News. Тем не менее вопрос о том, начнут ли правоохранительные структуры расследование в связи со зверским убийством, может так и остаться открытым.