Умер бывший глава LG Ку Чжа Ген

В возрасте 94 лет умер почетный председатель и бывший глава корпорации LG Group Ку Чжа Ген. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как отмечается, Ген скончался в 10.00 по местному времени, 14 декабря. Причиной смерти стала хроническая болезнь.

Согласно последней воле умершего и по желанию его семьи, место и время похорон не сообщаются.

Ку Чжа Ген родился в 1925 году. Он получил стал приемником своего отца на посту главы LG. В 1995 году Ген передал управление корпорацией своему сыну Ку Бон Му, который умер в 2018 году. До 2015 года Ку Чжа Ген сохранял должность в совете директоров фонда LG Welfare Foundation.