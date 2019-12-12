Россия и Турция близки к новому соглашению по С-400
Российские и турецкие представители веду переговоры о новых поставках зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что странами также обсуждается возможность совместного производства элементов для комплекса и передачи технологий.
«Подписание соглашения о новых поставках ЗРК С-400 уже не за горами», — добавил он.
Кроме того, Демир отметил, что Турция не обеспокоена введением санкций США из-за новых поставок российских систем.