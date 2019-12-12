Отдел информации 11:28

13 декабря Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей, Коллегия адвокатов и представительство ООН в Азербайджане подписали меморандум о взаимопонимании для оказания правовой помощи жертвам бытового насилия. Меморандум подписали председатель госкомитета Хиджран Гусейнова, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и глава представительства ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи. По словам Хиджран Гусейновой, согласно новшествам в законе, гражданин может обратиться в суд сам, через близкого родственника или адвоката. А это создает ряд трудностей для малообеспеченных семей и уязвимых групп.

«К сожалению, в ряде случаев близкие родственники не оказывают поддержки этому человеку. Поскольку услуги адвоката платные, потерпевший сталкивается с трудностью, ибо не может заплатить. Растет число обращений в госкомитет по поводу расторжения брака, алиментов, определения отцовства и другим вопросам. Все это требует пересмотра вопроса юридической поддержки граждан, в том числе жертв насилия в семье, в правоохранительных органах и судах», - сказала Гусейнова. Как заявила председатель госкомитета, необходимо создать условия, чтобы каждый гражданин Азербайджана смог воспользовался этой поддержкой. Меморандум нацелен на укрепление совместных усилий по оказанию правовой помощи жертвам бытового насилия и принятию соответствующих мер. Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров сказал, что в нашей стране гражданский, человеческий фактор находятся в центре внимания, и это получило свое отражение в законодательстве. Он отметил, что юридическая помощь жертвам насилия предоставляется бесплатно, как это предусмотрено законом. Однако это не означает, что юристы должны предоставлять бесплатную помощь этим лицам.

Предоставляемая законом бесплатная юридическая помощь реализуется адвокатами. По его словам, подписание этого меморандума открывает большие возможности. Планируется расширить знания адвокатов в этой области и организовать тренинги для них по оказанию правовой помощи жертвам насилия. Адвокаты присоединятся к этому проекту на добровольной основе. Поскольку эта область специфична, от адвокатов требуется более профессиональный, особенный подход. Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи выразил удовлетворение тем, что меморандум был подписан в рамках 16-дневной кампании «Стоп насилию в отношении женщин и девочек». Он сказал, что существуют очень серьезные последствия насилия по гендерному признаку, и что против этого надо бороться. По его словам, Меморандум о взаимопонимании станет одним из важнейших документов в области защиты жертв насилия. Выразив благодарность Госкомитету по делам семьи, женщин и детей, Коллегии адвокатов, представитель ООН подчеркнул важность дальнейших усилий по оказанию правовой поддержки жертвам насилия.