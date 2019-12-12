В Баку маршрутный автобус попал в ДТП. Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, 14 декабря в 09:00 на улице «Даш-йол» в поселке Сураханы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль марки «KİA»,выехав на встречную полосу, столкнулся с маршрутным автобусом №104 (90 OJ 542). Согласно информации, полученной от перевозчика по маршрутной линии 104 Назима Гахраманова, во время происшествия несколько пассажиров, находящихся в автобусе, получили легкие повреждения.

По словам свидетелей и согласно предварительному расследованию, было установлено, что причиной аварии стало то, что водитель автомобиля марки «KİA» уснул за рулем.