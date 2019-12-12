Радиостанцию имени Чингиза Мустафаева все же не продадут

По его словам, при применении цифрового радиовещания в одной рабочей частоте транслируются 10-12 радиопрограмм.

В настоящее время рабочая частота 102,0 МГц, выставленная на конкурс в городе Баку и на Абшеронском полуострове, может быть изменена на 102,1 МГц. Об этом журналистам заявил заведующий отделом технического контроля Национального Совета телевидения и радио (НСТР) Иса Мамедов, сообщает haqqin.az.

«В таком случае кто из вещателей должен считаться владельцем? Вещатель является владельцем своей радио или телевизионной компании», - сказал он.

Как сообщал ранее haqqin.az, Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об объявлении тендера на продажу радиочастоты, связанной с именем Национального героя Азербайджана, одного из основоположников национальной репортерской школы Чингиза Мустафаева.

Легендарная радиостанция ANS ÇM – 102 FM когда-то была самой популярной в стране. Информация о проведении тендера на продажу радиочастоты вызвала серьезную озабоченность у общественности страны.

Вскоре стало известно, что для участия в тендере и последующего открытия собственного радио обратились две структуры: медиахолдинг APA и Real TV. Журналистам также стало известно о том, что брат национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева Сейфулла Мустафаев учредил ООО «İNS ÇM» для последующего участия в тендере на продажу радиочастоты.