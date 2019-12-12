Талибы убили 9 афганских солдат

Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни. Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Афганистана.

"Вчера девять солдат афганской национальной армии были убиты террористами "Талибана" в провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и поделимся информацией позже", - написало минобороны в Twitter.

По данным телеканала 1TV, в результате атаки погибли 25 солдат. Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.