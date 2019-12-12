В Британии решается судьба Ассанжа

Координатор защиты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Испании — адвокат Аитор Мартинез — заявил, что в Британии вновь рассмотрят вопрос об экстрадиции его подзащитного в США.

По словам юриста, слушания состоятся 25 фераля 2020 года в Вестминстерском суде. Им будет предшествовать рассмотрение доказательств в ходе простой процедуры 19 декабря.

Защита и родственники Ассанжа выразили надежду, что Британия отклонит запрос США, так как журналисту в случае выдачи грозит длительный тюремный срок.

Мартинез отметил, что причиной для отказа в экстрадиции может стать дело о регулярных слежках для американских властей, начатое в Испании.