Корь убила 100 человек в Самоа

В полинезийском государстве Самоа растет число жертв эпидемии кори, большинство из них — дети в возрасте до четырех лет.

Первые смертельные случаи были зафиксированы 16 ноября, с того дня болезнь унесла жизни 72 человек.

Только за последние сутки заболели еще 74 человека, число заразившихся достигло 5154. В стране катастрофически не хватает вакцин и мест в больницах.

Тем временем на острове Фиджи сообщают и о 21 погибшем из-за эпидемии, которая здесь была объявлена 7 ноября.

Наибольшее число смертельных случаев зарегистрированы в провинции Серуа/Намоси (12 человек), еще четверо скончались в провинции Рева, четыре в Суве и один — в провинции Наитасири.

Как сообщает газета Fiji Sun со ссылкой на министерство здравоохранения, прививки от заболевания сделали 200 тыс. человек. В стране введен режим чрезвычайного положения.