Сотрудники Минздрава на глобальной встрече в Омане
Делегация из сотрудников Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию приняла участие в глобальной встрече, проходящей в Омане. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.
Согласно информации, глобальная встреча на тему «Неинфекционные заболевания и психическое здоровье» проходила в Маскате при организации Всемирной организации здравоохранения.
На встрече были обсуждены программы по борьбе с неинфекционными заболеваниями, а также мероприятия по улучшению психического здоровья и изучен опыт различных стран. Сотрудник Минздрава Анар Исрафилов принял участие на обсуждениях панельной сессии.
Выступивший на панельной сессии представитель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Турал Гулу рассказал о применении в Азербайджане обязательного медицинского страхования, а также о работе, проводимой по борьбе с неинфекционными заболеваниями.