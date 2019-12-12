Скандального сетевика-матерщинника доставили в Баку

Накануне украинские СМИ сообщили об исчезновении в Киеве азербайджанского блогера Эльвина Исаева. А уже сегодня Государственная миграционная служба Азербайджана распространила сообщение о том, что Эльвин Исаев (1980 г.р.) был депортирован в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины.

После депортации в Азербайджан Эльвин Исаев был обеспечен временным убежищем со стороны Государственной миграционной службы.

Однако, в связи с ранее принятым решением Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года Эльвин Исаев 14 декабря был переведен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы. Уголовное дело против Эльвина Исаева расследовалось в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Отметим, что сетевик-матершинник Э.Исаев регулярно и на протяжении долгого времени выступал с оскорблениями в адрес известных общественных и политических деятелей Азербайджана, а также призывал к терактам против государственных служащих.